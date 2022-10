Pinamonti: «Sfida all’Inter un’emozione. Farò del mio meglio per vincere»

Pinamonti sarà in campo in Sassuolo-Inter. L’attaccante, intervistato da Sky Sport, rivela le sensazioni in vista della gara di sabato

SENSAZIONI − Andrea Pinamonti parla dell’imminente Sassuolo-Inter. Una sfida dal sapore particolare per l’attaccante: «Da quando ho iniziato il percorso in Serie A, ogni volta che arriva la settimana della sfida contro l’Inter c’è sempre un’emozione particolare. Ho tanti legami con la società, con i dirigenti e con i compagni con cui ho vissuto momenti bellissimi e di conseguenza l’emozione è diversa rispetto ad altre partite. Ma quando si è professionisti bisogna guardare al proprio lavoro e di conseguenza essendo un calciatore del Sassuolo penso a fare il meglio possibile per vincere la partita».

SCELTA – Pinamonti parla del suo trasferimento al Sassuolo: «All’Inter non giocavo, giocavo veramente poco. Invece è stato al contrario l’anno scorso ad Empoli e quest’anno al Sassuolo. Quindi sicuramente ho tanta consapevolezza in più perché quella arriva giocando e con i risultati. Sicuramente non mi manca l’entusiasmo, quello lo avevo anche all’Inter quando non giocavo ma avevo sempre voglia di entrare e fare bene. Poi ovviamente bisogna avere anche le possibilità di mettersi in mostra, è quello che mi interessava nel mio percorso»