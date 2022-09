Inter Primavera chiamata al riscatto con l’Atalanta! Chivu si affida al 3 (+2)

Oltre alla Serie A e ai principali campionati europei, questo weekend ripartirà anche il campionato Primavera 1. L’Inter di Cristian Chivu deve cominciare a vincere. La partenza dei Campioncini d’Italia è stata disastrosa. Sabato al Breda arriva l’Atalanta di Massimo Brambilla

VITTORIA OBBLIGATORIA – Il motto che campeggia nello spogliatoio Primavera in vista della prossima partita è questo. I ragazzi di Cristian Chivu devono trovare i primi 3 punti della stagione. La testa della classifica è lontana 11 punti, e vede il Torino in prima posizione dopo 5 partite. I nerazzurri sono al momento in penultima posizione, appena un punto sopra l’Udinese. Dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen in Youth League (vedi highlights), Chivu e i suoi devono iniziare a macinare punti anche in campionato. Sabato al Breda arriva l‘Atalanta di Massimo Brambilla, attualmente al tredicesimo posto in classifica.

SEGNALI DALLE NAZIONALI – Chivu dovrà ancora fare a meno di Jan Zuberek, alle prese con il recupero dell’infortunio al radio. Dalle nazionali però arrivano notizie incoraggianti da Pio Esposito (vedi focus) e Aleksandar Stankovic, entrambi in rete con le rispettive nazionali. Chivu ripartirà sicuramente da loro e poi da tre punti fermi, uno per reparto: Mattia Zanotti, Issiaka Kamatè e Valentin Carboni. Serve l’aiuto di tutti per ribaltare la situazione.