Sabatini: «Nazionali penalizzano i club. Ecco cosa accadrà con Brozovic!»

Sabatini esprime la sua opinione sul rapporto tra club e nazionali. Il giornalista afferma che le nazionali penalizzino in maniera ingente i club. Sabatini riporta l’esempio di Brozovic, infortunatosi durante Croazia-Austria di Nations League (qui il comunicato della Croazia)

DANNI DEVASTANTI – Di questo parla Sandro Sabatini su Calciomercato.com. Il giornalista si riferisce ai problemi che i club subiscono dalle nazionali, sia dal punto di vista economico che dal rischio di infortuni per i propri giocatori. Sabatini prende ad esempio quanto accaduto a Brozovic per rafforzare il suo discorso: «Brozovic si è infortunato intorno al 20 settembre. Si curerà ad Appiano Gentile, assistito dall’Inter, fino al 20 di ottobre. Poi tornerà in campionato e poi sarà a disposizione della Nazionale per il Mondiale. E dopo Natale tornerà a disposizione dei nerazzurri. Brozovic sarà stipendiato e verrà curato nei prossimi 3 mesi dall’Inter per giocare con la Nazionale. Vi sembra giusto? Il caso del centrocampista dell’Inter non è l’unico. Il disagio è diffuso tra i vari club. Per rimediare a situazioni del genere, esistono “ristori” che vanno ai club. Ma sono spiccioli, se confrontati con danni tecnici più stipendi milionari. E la situazione diventa ancor più problematica considerando le caratteristiche del Mondiale: una super slot-machine che la Fifa ha piazzato in Qatar, senza giustificazioni calcistiche, di calendario o geografiche. E senza nemmeno l’Italia. Ma questo è un altro discorso, tipo la SuperLega in sé».