Fabbian a Inter-News: «Cerco sempre di fare ciò che chiede Chivu! I gol…»

Fabbian decide Inter-Pescara con un altro gol dei suoi. Ed è già a quota cinque in stagione. Il centrocampista dell’Inter Under-19 commenta la sua prestazione rispondendo alle domande poste a fine partita, tra cui quella di Inter-News.it

PLASMATO DA CHIVU – Il quinto gol stagionale porta Giovanni Fabbian a essere uno dei tre capicannonieri dell’Inter Under-19, ma essendo un centrocampista fa più notizia: «Io cerco sempre di fare quello che mi richiede il mister (Cristian Chivu, ndr) con il suo staff, quindi mi adeguo a quello che mi viene detto. Poi, se arrivano i gol, è solo un altro motivo di orgoglio». Questa la risposta di Fabbian alla domanda di Inter-News.it sulla sua crescita e continuità sotto porta in questo avvio di stagione.

NON SOLO GOL – Fabbian risponde alle altre domande al termine di Inter-Pescara (vedi articolo), terminata 2-0: «Sicuramente ho contribuito alla vittoria della squadra e sono felice, in campionato c’era bisogno di una vittoria dopo alcuni risultati non positivi per noi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada tutti insieme. Sono molto contento di riuscire a contribuire a questa squadra con il gol, però l’importante è sempre la vittoria del gruppo. Poi, se arriva il gol singolo, è solo un piacere in più. Come centrocampista mi piace il modo di giocare di Nicolò Barella. E cerco sempre di trarre qualcosa dalle sue giocate, cercando sempre di guardare le sue partite per ispirarmi a lui».