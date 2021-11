Calhanoglu, momento d’oro: già 4+3 con l’Inter ed è in media rispetto al Milan

Calhanoglu nelle ultime tre uscite stagionali sembra essere tornato sui suoi livelli, ritrovando una continuità finora mai mostrata a Milano. E ritrovando soprattutto il gol, tre consecutivi. Il centrocampista turco può vantare già un 4+3 nelle sue statistiche stagionali

CALHA IL SETTE – Il gol decisivo in Inter-Venezia è già il quarto di Hakan Calhanoglu con la maglia nerazzurra. Il centrocampista turco, arrivato in estate a parametro zero dopo l’addio al Milan, è in un momento di forma ottimale dopo un periodo con più bassi che alti. L’entrata a pieno regime negli schemi di Simone Inzaghi aiuta. Da mezzala sinistra sta facendo un gran lavoro tattico, senza perdere lucidità al tiro. Né da fermo (angoli, punizioni e rigori) né in movimento. Al momento sono 4 i gol e 3 gli assist stagionali. Il 4+3 nelle prime 15 uscite ufficiali in maglia Inter è in scia alla media fatta registrare con il Milan nella passata stagione: 9 gol e 11 assist in 43 partite. Calhanoglu ha contribuito già a 7 gol dopo poco più di un terzo di stagione, quindi può continuare a inseguire quota 20 raggiunto in maglia rossonera ma giocando più avanzato a ridosso del centravanti. Riuscirà a ripetersi e/o fare anche meglio?