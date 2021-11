Shevchenko al suo primo punto in Serie A ma Udinese-Genoa senza gol

Shevchenko può festeggiare il suo primo risultato utile in Serie A, anche se si tratta solo di un pareggio e fino all’ultimo ha rischiato di perdere. In Udinese-Genoa le squadre non entusiasmano, soprattutto sotto porta

0 UDINESE – GENOA 0 – Il lunch match della 14ª giornata di Serie A termina senza gol. Quello annullato per fuorigioco al bianconero Destiny Udogie al 93′ regala solo un brivido. A Udine lo 0-0 di Udinese-Genoa resterà nella storia solo perché si tratta del primo punto guadagnato da Andriy Shevchenko da allenatore in Italia. Il Genoa sale a quota 10 punti, quindi resta al diciottesimo posto, in piena zona retrocessione. L’Udinese di Luca Gotti raggiunge Sampdoria e Venezia al tredicesimo posto con 15 punti. Gli stessi punti del Sassuolo, che sarà ospite del Milan a partire dalle ore 15:00. In campo tra poco anche lo Spezia, prossimo avversario dell’Inter in campionato: ospiterà il Bologna.