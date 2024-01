Di Maggio, la mezzala perfetta per Chivu. Un occhio al futuro

Luca Di Maggio è la sorpresa più grande dell’Inter Primavera in questa stagione. Cristian Chivu si gode la mezzala perfetta, un occhio al futuro per la dirigenza.

PASSATO – Luca Di Maggio è una delle colonne dell’undici di Cristian Chivu, o meglio lo è diventato con il tempo. Al primo anno effettivo al servizio della Primavera dell’Inter il centrocampista ha conquistato la fiducia dell’allenatore rumeno ed è ora il miglior marcatore della squadra in campionato con 7 gol all’attivo. Prima di questa stagione Di Maggio aiutava anche l’Under 18, nella stagione 2021-2022 invece il giovane classe 2005 di Segrate ha siglato 10 reti e concluso 4 assist in 28 partite con l’Under 17.

PRESENTE – Ora Di Maggio è la mezzala di spinta, di inserimento e di pressing perfetta per Chivu. Qualità nel destro, suo piede preferito, e quantità al centro del campo per rispettare le richieste dell’allenatore estremamente esigente in fase di non possesso. La partita con la Lazio è stata la migliore della sua stagione, il gol segnato è frutto del suo lavoro e della grinta che mette in campo per 90 minuti. Un grave difetto riguarda le tante ammonizioni ricevute in stagione: ben 6 di cui 3 nelle ultime 4 gare giocate. Nello stesso lasso di tempo però il numero 8 ha trovato il gol in 3 occasioni, sottolineando ancora se ce ne fosse bisogno la sua importanza in termini di realizzazioni per l’Inter Primavera. Un occhio al futuro per la dirigenza: questo talento è impossibile da far scappare!