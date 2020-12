Verona-Inter Ã¨ la partita giusta per rivedere Sensi titolare? Il punto

Verona-Inter è la partita giusta per rivedere Sensi titolare? Il punto

Condividi questo articolo

Stefano Sensi è finalmente a disposizione di Conte. E l’ultima gara col Verona potrebbe essere la volta buona per rivederlo titolare.

RITORNO VERO – Diciamolo a bassa voce, ma Sensi sembra essere finalmente tornato a disposizione di Conte. Tornato davvero, per restare, pronto a giocare anche con continuità. E pazienza che dopo la sfida col Verona ci sia la pausa natalizia. Anzi forse meglio ancora così può mettere definitivamente un fisico incredibilmente fragile. L’ultima gara del 2020 è quella giusta per vederlo titolare?

MINUTAGGIO – Il dubbio ha senso di essere posto perché, appunto, finalmente Sensi è in grado di giocare. Nelle ultime tre partite il suo minutaggio dice 32, 25 e 45 minuti. Niente che lo trasformi in Stakanov, ma parliamo di Sensi e di tre gare in sette giorni. In particolare contro lo Spezia Conte lo ha mandato in campo subito a inizio secondo tempo. Segno che si fida della sua tenuta fisica. Manca solo farlo partire titolare.

QUALITA’ CERCASI – Chiaramente c’è anche un motivo tecnico. Che è lo stesso che ha portato il tecnico, come dicevamo, a fargli fare tutto il secondo tempo con lo Spezia. All’Inter servono opzioni di qualità. Un concetto che vale in generale, ma soprattutto in questo periodo specifico. E Sensi, stante l’infortunio di Sanchez e i problemi di Eriksen, è l’unica di cui Conte si fidi. Infatti nell’ultima partita ha tolto Gagliardini per farlo giocare. Un modo per cercare nuovi spunti. Col Verona vincerà la fisicità o la tecnica?