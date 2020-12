FOTO – Lautaro Martinez fa cento presenze con la maglia dell’Inter

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez raggiunge un nuovo traguardo con i colori nerazzurri: ben cento presenze con la maglia dell’Inter! Di seguito il post pubblicato nei social questa mattina.

QUOTA CENTO – Lautaro Martinez a quota cento presenze con la maglia dell’Inter! Nuovo traguardo per l’attaccante argentino arrivato in nerazzurro a luglio 2018. Da quel momento ha realizzato ben trentasei reti in tutte le competizioni. Di seguito il post pubblicato dall’Inter attraverso i social.