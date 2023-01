Tiago Djaló nuovo nome per l’Inter: ecco chi è il giocatore del Lille

Tiago Djaló è uno dei nomi che l’Inter segue per il futuro, specialmente per sostituire la partenza ormai certa di Skriniar. Porgoghese, classe 2000, il giocatore del Lille ha anche un passato nelle giovanili del Milan

NUOVO NOME – Tiago Djaló è uno dei nomi che l’Inter segue per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, specialmente vista la partenza ormai certa di Milan Skriniar. Difensore centrale del Lille, il portoghese ha iniziato la sua carriera nel suo paese natale, il Portogallo, tra le fila dello Sporting Lisbona. Prima di passare al Milan, dove ha indossato la maglia della Primavera ed è stato anche aggregato alla prima squadra nel gennaio del 2019. Nella stessa estate, Tiago Djaló è stato poi ceduto al Lille nella trattativa che ha portato Rafael Leao in rossonero.

NUMERI – Con la maglia del club francese, Tiago Djaló ha messo insieme la bellezza di 94 presenze condite anche da due gol. Con l’occasione anche di mettere insieme esperienza a livello internazionale, con dieci presenze totali divise in due diverse edizioni della UEFA Champions League. A 23 anni potrebbe essere pronto per il grande salto, con l’Inter che lo ha appunto messo nel mirino per rinforzare la difesa. Non solo Tiago Djaló, però. Restano caldi, oltre al suo, anche i nomi di Schuurs, Scalvini, Becao e Chalobah.