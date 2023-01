Asllani, ruolo deciso! Ora serve continuità per crescere con l’Inter

Kristjan Asllani sta trovando sempre più minuti con la maglia dell’Inter. Ora il centrocampista classe 2002 ha bisogno di continuità per crescere.

MAGGIORE VISIBILITÀ – Da inizio 2023, Kristjan Asllani ha 4 presenze su cinque partite totali. Tranne che in Inter-Napoli, ha sempre giocato nelle altre gare di gennaio. Partendo anche da titolare in un’occasione, l’ottavo di finale di Coppa Italia col Parma. In cui è rimasto in campo per tutta la gara, ossia 120 minuti (più recupero). Ed è risultato tra i migliori in campo, dirigendo molto bene la (compassata, va detto) manovra dell’Inter. E un’altra ora di gioco arriva dai subentri contro Monza e Verona in Serie A. Infine, è in campo anche nei minuti finali del derby di Supercoppa Italiana, in cui si toglie lo sfizio di saltare Theo Hernandez con un sombrero. Insomma, Asllani è ancora una riserva, ma che trova sempre più minuti. Ora però necessita di maggiore continuità per crescere nel suo ruolo.

Mezzala o regista? I precedenti per Asllani parlano chiaro

RUOLO CHIAVE – Una cosa è infatti chiara, e Inter-Parma di Coppa Italia fa giurisprudenza in tal senso. Asllani è un centrocampista centrale, che agisce da regista. Questo è il ruolo in cui i nerazzurri devono coltivarlo, così da assicurare il futuro d.B. (dopo Brozovic). Non a caso, nell’ultima Serie A l’attuale 14 nerazzurro chiude la stagione con 11,05 km di media a partita. Il settimo valore più alto in Italia. E appena 0,7 km in meno del primo, che è appunto il 77 croato. Le doti di corsa non mancano quindi all’ex Empoli. Ma quella posizione di campo è più che delicata. E per trovare sempre più confidenza e senso della misura, servono anche minuti, tanti. Per questo motivo, è lecito attendersi di vederlo in campo anche contro Empoli (domani alle 20.45) e Cremonese (sabato alle 18). Magari per restituire fiato ad Hakan Calhanoglu, e non alle mezzali. Così da continuare l’apprendistato come regista dell’Inter del futuro.