Thuram, occhi puntati in Juventus-Inter! Attaccante leader in un dato

Thuram sarà certamente titolare in Juventus-Inter. Occhi puntati sull’attaccante francese, leader in un dato fondamentale verso la sfida al vertice

OCCHI PUNTATI – Nella serata di Juventus-Inter molti degli occhi saranno puntati su Marcus Thuram. Il figlio d’arte ha avuto un grandissimo impatto nell’Inter ed in Serie A, contribuendo in maniera decisiva ad oggi nel primato dell’Inter in campionato e nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Contro i bianconeri, questa sera, servirà una prova maiuscola in un match che può dare, in caso di vittoria, un segnale importante al resto del campionato. Contro una squadra che, probabilmente, si abbasserà per lasciare l’iniziativa alla squadra di Inzaghi, una delle caratteristiche di Thuram sarà fondamentale: il dribbling

FONDAMENTALE – Come possiamo vedere dal grafico di FootData, Thuram è il leader della squadra per dribbling tentati: 48, con una percentuale di riuscita del 70%. Una propensione ed una tendenza che saranno utili contro la difesa della Juventus che, presumibilmente, sarà chiusa e proverà a non lasciare spazio alla squadra di Inzaghi. Oltre a ciò sarà fondamentale il suo lavoro di raccordo e di gestione palla in attacco, Servirà quindi una prova in stile ‘derby’ per dimostrare, ancora una volta, che il percorso di crescita continua.