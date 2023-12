Thuram ci prende gusto e in Napoli-Inter regala una conferma di peso

Marcus Thuram chiude i conti in Napoli-Inter (0-3) con il quinto gol in Serie A, il sesto stagionale. E conferma un feeling con gare di un certo spessore.

PARTNER IDEALE – Marcus Thuram non è l’uomo-copertina di Napoli-Inter, perché Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella – gli altri due marcatori della gara – rubano molto di più la scena. Tuttavia il 9 francese gioca un’altra partita di ottimo livello, incidendo in modo diretto sulla vittoria finale. Confermandosi non solo come un giocatore dalle doti associative eccellenti. Ma dimostrando anche di saper calcare certi palcoscenici.

FIRMA DI PESO – Il gol dello 0-3 finale di Napoli-Inter è il sesto gol stagionale di Thuram. Ed è almeno il quarto gol “pesante”, che arriva in un big match o comunque in una partita dal peso specifico decisamente superiore. In principio fu il gol del momentaneo 2-0 in Inter-Milan, seguito dalle reti decisive per l’1-0 contro Benfica e Roma. Senza trascurare l’assist per Lautaro Martinez nell’1-1 di domenica scorsa contro la Juventus. Tutti segnali di un aspetto di cruciale importanza per l’Inter.

SENZA PENSIERI – Con Napoli-Inter Thuram dimostra ancora una volta di non temere affatto le partite difficili. Ed è una considerazione che emerge al di là del gol finale. Perché Tikus tiene in costante apprensione la difesa azzurra, lanciandosi nello spazio e giocando di allunghi per scardinarne la resistenza. Lo si vede dopo pochi minuti, quando segna il gol del possibile vantaggio trovandosi però in fuorigioco. Lo dimostra poi al 44′, quando si lancia in contropiede su lancio di Barella, creando i presupposti per lo straordinario gol di Calhanoglu. Thuram risulta ancora una volta decisivo, senza patire affatto il peso emotivo della partita. Ed è forse questa la migliore notizia per l’Inter.