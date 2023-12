VIDEO – Napoli-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



TRIONFO STREPITOSO – Napoli-Inter 0-3 nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. L’Inter si riprende di forza la testa della classifica e lo manda con un netto segnale alle avversarie. Il Napoli, nel ritorno di Walter Mazzarri come allenatore “di casa” oltre dieci anni dopo, parte forte ma Yann Sommer è provvidenziale su Eljif Elmas. Su un errore di Hakan Calhanoglu ripartenza di Khvicha Kvaratskhelia, palla a Matteo Politano e sinistro sulla parte alta della traversa. Al 44′ cross di Marcus Thuram che sembra troppo lungo ma diventa buono per Denzel Dumfries, tocco arretrato per Nicolò Barella che lascia all’accorrente Hakan Calhanoglu, destro spettacolare e sassata dello 0-1. A inizio ripresa, dopo un contatto in area (lieve) tra Francesco Acerbi e Victor Osimhen, palla a sinistra per Kvaratskhelia e tiro a incrociare respinto ancora da un monumentale Sommer. L’Inter aspetta e fa sfogare il Napoli, poi lo colpisce di nuovo al 62′. Lo fa con una grande azione corale: cross di Lautaro Martinez per Barella, il cui slalom vale lo 0-2. Primo gol stagionale per il centrocampista cagliaritano. Chiude i conti Marcus Thuram, in tap-in da due passi su cross dalla destra del subentrato Juan Guillermo Cuadrado (dentro per l’infortunato Denzel Dumfries).

Video con gli highlights di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.