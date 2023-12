Inzaghi: «Napoli-Inter, che gara contro i Campioni d’Italia! Gli infortuni…»

Inzaghi dopo Napoli-Inter terminata sul punteggio di 0-3, in un’intervista rilasciata alla Rai dopo la partita si è detto ancora soddisfatto per la vittoria allo Stadio Maradona.

CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Napoli-Inter: «Abbiamo fatto un’ottima gara contro i campioni d’Italia. Nel primo tempo per 15-20 minuti non siamo riusciti più a rialzarci perché il Napoli in attacco ha dei fuoriclasse. Ma i ragazzi sono stati molto bravi, dopo il gol dello 0-2 con Barella siamo diventati padroni del campo. È stata una partita importante in un campo difficilissimo. Sono molto soddisfatto della prestazione. Dobbiamo tenere alta l’attenzione, noi guardiamo a noi stessi per cercare di migliorarci. Dispiace per gli infortuni, spero non sia niente di grave, sono imprevisti che capitano all’Inter e a tutte le altre squadre che giocano tanto».