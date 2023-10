Thuram e Lautaro Martinez, verso Torino-Inter con una buona notizia

Thuram e Lautaro Martinez sono senza ombra di dubbio fondamentali per l’Inter di Simone Inzaghi. Mentre il francese ha già fatto ritorno ad Appiano Gentile, per l’argentino ci vorrà ancora qualche ora. Le scelte del tecnico nerazzurro sembrano però chiarissime

UNA SOLA DIREZIONE – Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono fondamentali per l’Inter di Simone Inzaghi che sabato alle 18 riprende il suo cammino in Serie A allo stadio Olimpico contro il Torino di Ivan Juric. I nerazzurri, reduci dal pareggio beffardo contro il Bologna, sanno quanto è importante vincere per rimanere aggrappati al Milan capolista e proprio per questo le scelte del tecnico piacentino non possono che andare in un’unica direzione.

Thuram e Lautaro Martinez, una buona notizia per Inzaghi in vista di Torino-Inter

Mentre il numero 9 francese ha già fatto ritorno a Milano dopo gli impegni con la Francia, per l’argentino ci vorrà ancora qualche ora. La buona notizia, soprattutto per Inzaghi, è lo scarso minutaggio riservato sia all’uno che all’altro dai rispettivi Commissari Tecnici nell’ultimo impegno in Nazionale. Dettaglio non da poco, in particolare per Lautaro che arriverà proprio a ridosso della sfida e dopo un lunghissimo viaggio. L’altro attaccante disponibile, in attesa del rientro di Marko Arnautovic, è Alexis Sanchez che ieri con il Cile ha disputato 90 minuti. Sembra piuttosto complicato che Inzaghi scelga lui dal 1′, per cui toccherà come sempre a Lautaro e Thuram che quantomeno saranno leggermente più riposati.