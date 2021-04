Spezia-Inter è un confronto squilibrato alla voce km percorsi

Spezia e Inter sono due squadre nettamente separate in una statistica in particolare. Quella dei km percorsi.

NUMERI DIVERSI – Spezia-Inter è un confronto tra due squadre con caratteristiche molto specifiche e una forte identità. La mano dei due tecnici, Italiano e Conte, è ben evidente. Però c’è un dato che le distanzia in modo chiaro. E riguarda il parametro dei km percorsi.

I DATI – L’Inter sotto Conte ha una preparazione fisica di alto livello. Praticamente dal primo giorno infatti i nerazzurri sono al top della classifica dei km percorsi. Vale a dire della corsa generale. Sono primi anche oggi, con 113,148 km di media a gara. Lo Spezia è praticamente all’opposto. Gli uomini di Italiano sono penultimi in campionato con 106,595. Battuti solo dal Torino, ma di poco. Un divario notevole. Confermato anche dalla sfida di andata: 115km percorsi per l’Inter, 109 per gli spezzini. Questa volta la differenza si vedrà in campo?