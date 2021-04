Spezia-Inter, Conte pensa a un solo cambio di formazione rispetto Napoli

Spezia-Inter, per questo infrasettimanale Conte pensa a un solo possibile cambio rispetto l’undici titolare visto contro il Napoli.

UN SOLO CAMBIO – Spezia-Inter, i nerazzurri di Antonio Conte ripartono dall’infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata di Serie A dopo il pareggio contro il Napoli. Il tecnico italiano valuta un solo possibile cambio di formazione e riguarda in particolare la fascia sinistra. Nelle ultime due sfide Matteo Darmian ha di fatto sostituito Ivan Perisic, tornato con qualche problema fisico dall’ultima chiamata della sua Nazionale. Ora il croato è disponibile per tornare a giocare da titolare e sulla corsia di sinistra e potrebbe essere l’unico cambio di formazione rispetto l’undici visto in campo a Napoli, per il resto formazione praticamente confermata.