Infantino: «FIFA e UEFA disapprovano la Superlega, no vie di mezzo!»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è intervenuto così nel corso del Congresso UEFA, in atto proprio in questi minuti.

CONTRARI – Gianni Infantino, ospite al Congresso UEFA in atto proprio in questi minuto, si è detto assolutamente contrario alla SuperLega: «È una grande emozione per me parlare oggi al Congresso UEFA. Volevo parlarvi del ritorno alla normalità e dello sviluppo delle competizioni, ma le ultime ventiquattro ore hanno cambiato tutto. L’argomento che ha catturato l’interesse è la SuperLega. La FIFA è un’organizzazione fondata sui reali valori dello sport. Come FIFA non possiamo che disapprovare la creazione di una competizione del genere. Siamo a supporto della UEFA. Abbiamo bisogno di riflettere e assumerci delle responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito a questo modello. Non esistono vie di mezzo! Il calcio è speranza, ma senza nel rispetto».