Skriniar-Inter, Marotta non esclude nulla ma assicura competitività: come?

APNEA – Milan Skriniar è in bilico in casa Inter. Il suo futuro prima sembrava legato a quello di Gleison Bremer. Il brasiliano però ha scelto la Juventus, dunque la logica conseguenza sarebbe quella di togliere lo slovacco dal mercato con tanto di rinnovo. Il club nerazzurro al momento non può ragionare per logica e quindi continuano a non esserci certezze. Ed è fondamentalmente quello che trapela dalle ultime dichiarazioni di Giuseppe Marotta che dicendo «Skriniar non necessariamente dev’essere messo sul mercato» in sostanza non dice nulla, non assicura nulla e non dà alcuna certezza. Ne dobbiamo dedurre che la possibilità che il numero 37 interista rimanga c’è, a meno che non arrivi l’offerta giusta. E visto che la pretendente si chiama PSG non si può escludere nulla. Marotta ha comunque tranquillizzato i tifosi, assicurando una squadra competitiva. C’è da chiedersi come e a che prezzo.