Dybala-Inter, Marotta oggi parla di strumentalizzazioni: ecco il motivo

Dybala è stato accostato per mesi all’Inter e ovviamente qualcosa di vero c’era, come lo stesso Marotta aveva fatto intuire. A un certo punto la posta Lukaku è diventata concreta e il club nerazzurro ha fatto la sua scelta (QUI le ultime dichiarazioni di Marotta). L’Amministratore Delegato nerazzurro lo aveva anche detto ma nessuno ha voluto crederci

STRUMENTALIZZAZIONI – Paulo Dybala, al termine di tanti rumors, è approdato alla Roma e non all’Inter, come tutti pensavano. L’argentino per mesi è stato accostato al club nerazzurro con il quale i contatti ci sono stati e nemmeno così nascosti. Poi si è aperta l’autostrada Romelu Lukaku e l’Inter ha fatto la sua scelta. Soprattutto, Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta. A quel punto Dybala è diventato un di più, un qualcosa che l’Inter non poteva più permettersi essendo completa nel reparto avanzato (anche perché nessuno vuole andare via). Marotta nella prima conferenza della stagione lo ha detto chiaramente, parlando dell’argentino al passato (vedi dichiarazioni) ma evidentemente nessuno ha voluto comprendere. Ecco perché oggi l’amministratore delegato nerazzurro parla di strumentalizzazioni mediatiche.