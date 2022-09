Skriniar, il mercato ora è alle spalle. È tempo di riprendersi l’Inter, in campo e fuori

Skriniar è uno dei senatori dello spogliatoio nerazzurro. Lo slovacco, lasciatosi il mercato e la pressione del PSG alle spalle, deve riprendersi l’Inter e dimostrare di essere ancora un difensore affidabile. Poi, il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023

PASSATO ALLE SPALLE – Milan Skriniar contro l’Udinese è stato certamente penalizzato dall’autogol che ne ha pregiudicato la prestazione (qui le pagelle del match). Lo slovacco ha giocato una partita al di sotto della sufficienza. E a dire il vero in questo inizio stagione è sembrato molto lontano dallo Skriniar amato e apprezzato dai suoi tifosi. Il numero 37 è sicuramente condizionato dalle voci di mercato di quest’estate, che lo davano molto vicino al PSG. Fino all’ultimo giorno di mercato non si è parlato d’altro, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato.

RILANCIO NECESSARIO – Dopo la sosta, l’Inter avrà una serie di partite di difficoltà abbastanza elevata. E concentrate in un periodo di tempo molto corto. Skriniar è uno dei giocatori più importanti della rosa, sia perché ormai da 6 anni veste la maglia nerazzurra, sia perché è uno dei top player della rosa. La ripresa dalla squadra passa anche dallo slovacco. Se tornerà ad essere il muro invalicabile delle ultime stagioni, allora i tifosi potranno dormire sogni tranquilli. Poi, una volta ripresosi l’Inter sul campo, si potrà discutere di quel rinnovo del contratto che non lascia totalmente tranquilli. Una cosa per volta, passo dopo passo, tackle dopo tackle.