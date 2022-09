Inter, ad Appiano si lavora: Inzaghi si affida a Lukaku! I due a colloquio

L’Inter dopo la sosta è chiamata a dare una grande risposta sul campo nel match contro la Roma, soprattutto dopo la fiducia nuovamente incassata da Inzaghi (vedi articolo). Intanto il ridottissimo gruppo a disposizione del tecnico lavora ad Appiano Gentile, con Lukaku grande protagonista (QUI le ultime sul belga)

COLLOQUI – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a dare una svolta definitiva alla stagione a iniziare da sabato 1 ottobre, quando a San Siro arriverà la Roma (senza dimenticare la sfida in Champions League con il Barcellona). In attesa dei tanti Nazionali, il tecnico nerazzurro continua a lavorare ad Appiano Gentile con i pochi superstiti tra i quali anche gli infortunati Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Quello più vicino al rientro è il belga che oggi ad Appiano è stato grande protagonista con tanto di stretto colloquio con Inzaghi. Il tecnico si affida a Big Rom per la dare una scossa alla stagione e alla squadra.