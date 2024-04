Satriano vola verso il riscatto? Quanto può chiedere l’Inter al Brest

Martin Satriano sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Brest in Ligue 1. E l’Inter inizia a ragionare sulla possibile cessione a titolo definitivo dell’attaccante uruguaiano.

BUONA LA SECONDA – Martin Satriano sta continuando a crescere lontano dall’Inter, che rimane comunque proprietaria del suo cartellino. E dopo la fallimentare prima vera stagione in Italia, con appena 2 gol in 30 presenze con l’Empoli l’anno scorso, l’uruguaiano classe 2001 sta ritrovando smalto in Francia, con la maglia del Brest. Con cui aveva già giocato il primo vero semestre da professionista tra gennaio e giugno 2022, chiudendo con 15 presenze e 4 reti. E quest’anno sta facendo ancora meglio. Con 5 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia, Satriano è tra i migliori goleador della squadra. E sta contribuendo a una storica prima qualificazione assoluta in Champions League dei bretoni. Tanto che si inizia a ragionare sul possibile riscatto da parte del Brest. La domanda quindi viene spontanea: quanto può ricavare l’Inter dalla cessione di Satriano?

PREZZO DI VENDITA – Ricordiamo che Satriano arriva all’Inter a gennaio 2020 dal Nacional per 2,4 milioni di euro. Pertanto è pressoché automatica una plusvalenza. Il tema semmai è a quanto può ammontare questo importo. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, la quotazione del numero 7 del Brest ammonta a circa 6 milioni di euro. E la sensazione è che l’Inter si accontenterebbe di una cifra tra i 5 e i 10 milioni. Rimane da capire quanto sarebbe disposto a sborsare il Brest. Che viene da tre sessioni di calciomercato dove ha speso sempre meno di 10 milioni di euro: 9,25 nella stagione 2021/22, 5,35 in quella successiva e appena 3,5 milioni nell’ultima (sempre secondo i dati di Transfermarkt). In tal senso la qualificazione alla Champions League 2024/25 può fare la differenza, portando grandi introiti nelle casse del Brest. Uno scenario per il quale anche l’Inter fa il tifo.