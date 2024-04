Inter, da Udine a San Siro: c’è il Cagliari. Inzaghi tiene due sulle spine!

L’Inter domenica sera ritornerà a San Siro per sfidare il Cagliari di Claudio Ranieri. Qualche cambio obbligato ci sarà per Inzaghi tra difesa e attacco.

ASSENZE E RIENTRI − A tre giorni dalla sfida di campionato contro il Cagliari, Simone Inzaghi punta al recupero di due giocatori. L’Inter, domenica sera, scenderà in campo a San Siro dopo aver vinto a Udine allo scadere grazie al gol del solito Davide Frattesi. Da Udine, l’Inter è ritornata con tre punti, ma anche con due squalificati di troppo: Lautaro Martinez e Pavard. I due, diffidati, hanno beccato un’ammonizione nel finale di partita. Inzaghi, tuttavia, recupera anche due pedine come Stefan de Vrij e Bastoni, che riducono o annullano del tutto l’emergenza in difesa. Entrambi avevano saltato la sfida di Udine più per precauzione, che per veri e propri fastidi fisici. Uno dei due, domenica, sarà in campo dal 1′. Probabilmente Bastoni, con de Vrij pronto in corso d’opera a rilevare Francesco Acerbi.

Inter-Cagliari si avvicina: qualche indicazione

BAGARRE − In avanti, ci sarà da sostituire Lautaro Martinez. Qui il ballottaggio rimane apertissimo tra Arnautovic e Sanchez. I due hanno avuto un ottimo impatto a Udine, con l’austriaco autore del tacco, che ha scatenato la conclusione di Lautaro e sulla ribattuta del palo il tap-in di Frattesi. La sensazione è che Inzaghi deciderà proprio all’ultimo giorno per tenere entrambi sul filo e con la giusta competitività. D’altronde, sia Arnautovic che Sanchez puntano a concludere al meglio la stagione, per ottenere un’eventuale riconferma in estate. L’arrivo di Mehdi Taremi sbaraglierà un po’ le carte e dunque, uno dei due dovrà partire per lasciargli il posto.

UN CAMBIO? − Per il resto, la formazione dell’Inter non dovrebbe avere particolari stravolgimenti. A centrocampo, non si tocca il trio delle meraviglie Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Una novità potrebbe, invece, essere a destra con Darmian che insidia Denzel Dumfries. Il jolly italiano ha iniziato la partita di Udine dalla panchina, per poi entrare a gara in corso proprio al posto dell’olandese. Probabile che si ripresenti una nuova staffetta anche domenica sera.