Taremi al lavoro con la… Burocrazia: per l’Inter un grande vantaggio

Mehdi Taremi, promesso sposo dell’Inter, in estate approderà a Milano. L’obiettivo è quello di farlo con un passaporto già comunitario. L’iraniano si è messo già al lavoro.

VANTAGGIO − Taremi sta prendendo la cittadinanza portoghese. Il prossimo attaccante dell’Inter, di nazionalità iraniana, è in Portogallo dal 2019 e già a gennaio, come riferisce O Jogo, ha ricevuto il permesso di soggiorno permanente nel Paese. Ossia uno dei documenti necessari per presentare in futuro la richiesta che gli permetterà di diventare cittadino della comunità europea. Per l’Inter si tratta di un’ottima notizia, in quanto potrà liberare uno dei posti vacanti per eventuali giocatori extracomunitari. La richiesta di Taremi sarà presentata ufficialmente durante l’estate all’Agenzia per l’integrazione delle migrazioni e l’asilo (AIMA).