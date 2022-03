Satriano da vice-Dzeko ad anti-Caicedo: meglio altrove che all’Inter, adesso

Satriano è ancora acerbo per imporsi all’Inter ma ciò non gli impedisce di crescere calcisticamente altrove. La prima parte di stagione all’ombra di Dzeko è servita relativamente, la seconda per permettere l’arrivo di Caicedo a Milano promette abbastanza bene

META IDEALE – Per un Lucien Agoumé (vedi focus) che torna nella sua Francia c’è un Martin Satriano che lo segue sulla fiducia. Anche il prestito dell’attaccante al Brest, pur essendo iniziato solo a gennaio, finora soddisfa. Il classe 2001 uruguayano finora ha giocato 9 partite in Francia, segnando già 3 gol in Ligue 1. Un bottino che si spera possa essere migliorato entro fine stagione. Poi avverrà il ritorno all’Inter, ma non la sua conferma in rosa.

RUOLO DELICATO – Satriano non è stato bocciato da Simone Inzaghi nel ruolo di alter ego di Edin Dzeko, ma di certo non sarà lui l’innesto per completare il reparto nerazzurro in estate. Perché ancora troppo acerbo per un ruolo così importante e ricco di pressioni. E per quanto nelle gerarchie sia già doverosamente davanti al suo “sostituto” Felipe Caicedo, Satriano merita di trovare fiducia e spazio altrove. Che sia ancora il Brest – da inizio stagione – oppure un’altra squadra poco importa: Satriano ha (già) 21 anni, deve giocare. E maturare.