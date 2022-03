Olanda-Danimarca, gol e non solo per Eriksen. Dumfries scontro finale

Sei gol nell’amichevole Olanda-Danimarca, fra cui quello del gran ritorno di Eriksen (vedi articolo). Per Dumfries anche uno scontro di gioco nel finale con Maehle, senza problemi. Ad Amsterdam finisce 4-2.

GOLEADA – L’Olanda batte 4-2 la Danimarca in amichevole ad Amsterdam. Al 16′ cross di Daley Blind e colpo di testa vincente di Steven Bergwijn per sbloccare le marcature. Quattro minuti dopo il traversone è di Joakim Maehle e a centro area pareggia Jannik Vestergaard. A perdersi l’uomo Nathan Aké, sostituto di Stefan de Vrij, che al 29′ si riscatta su palla messa in mezzo da Steven Bergwijn su corner battuto con schema. Quest’ultimo si guadagna anche un rigore, per fallo proprio di Vestergaard, che Memphis Depay trasforma al 38′. Poi entra Christian Eriksen, al quale bastano due minuti per colpire in uno scenario particolarissimo per lui (prima con la Danimarca dopo l’arresto cardiaco, nel “suo” stadio). Il definitivo 4-2 per l’Olanda è di Bergwijn che mette a segno una doppietta (71′), ma poco dopo Eriksen colpisce il palo con un bel destro da fuori. Denzel Dumfries 90′ (pure lui…), nel finale ha uno scontro di gioco con Maehle che gli lascia un bernoccolo in testa poco sopra l’occhio destro. Per fortuna però niente di grave.