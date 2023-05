Per Dzeko tagliando in Torino-Inter: servono minuti per la finale

Torino-Inter sarà una gara particolare per Edin Dzeko. Il bosniaco infatti dovrà fare un ultimo tagliando, con ottica sulla finale di Champions League.

ULTIMA DI A – Il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per la finale di Champions League terrà banco fino alla sera stessa del dieci giugno. Ma prima c’è da giocare Torino-Inter. E l’ultima sfida di Serie A non sarà un passaggio così banale. Perché rappresenta l’ultimo tagliando per il numero nove.

MINUTAGGIO IN CALO – Inzaghi ormai da mesi porta avanti un’alternanza ben chiara per le sue punte. Una coppia titolare in campionato, una nelle coppe. Non per questo tutti i giocatori hanno avuto lo stesso minutaggio. Anzi. Nello specifico, la gestione dei minuti di gioco di Dzeko ha visto una riduzione drastica in Serie A. Da marzo il numero nove ha giocato da titolare due partite in campionato. Col Lecce e col Verona. Oltre a queste, sei subentri, di cui uno solo superiore ai venti minuti e due sotto i dieci. Da aprile, nello sprint finale, Dzeko in A ha cinque presenze e cinque panchine. Delle ultime sette ne ha giocate due, col Verona da titolare e gli ultimi dieci minuti con l’Atalanta. Cento minuti in un mese. Inzaghi insomma lo ha preservato al massimo. Ma la partita col Torino è l’ultima occasione per fargli mettere minuti nelle gambe.

TAGLIANDO FINALE – È impensabile infatti far arrivare Dzeko al dieci giugno con solo i dieci minuti finali contro l’Atalanta al suo attivo in quasi due settimane. Col Torino il numero nove giocherà. E per lui la gara diventerà un ultimo test. Una prestazione che, nei giorni successivi, Inzaghi dovrà analizzare e soppesare attentamente. Dzeko insomma ha la possibilità di rinforzare la sua candidatura per la finale. Ma deve dimostrare di meritarla sul campo, nell’ultima occasione.