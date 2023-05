Torino-Inter, Inzaghi valuta gli acciaccati! Più chance per uno − Sky

Oggi inizia il countdown in vista di Istanbul (vedi agenda). Prima la partita contro il Torino. In casa Inter, Simone Inzaghi dovrà valutare la condizione di tre giocatori

ACCIACCATI − Ultima tappa di campionato per l’Inter. Sabato alle 18.30, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino per salutare la stagione di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, già qualificata alla prossima Champions League, disputerà una sorta di warm-up prima di andare ad affrontare il prossimo 10 giugno il Manchester City a Istanbul nella finale di Champions League. Dopo tre giorni di pausa, oggi riprendono i lavori ad Appiano Gentile. Da capire le condizioni di tre giocatori: Milan Skriniar, Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, il solo difensore slovacco ha reali possibilità di essere convocato per la sfida contro il Torino. Gli altri due puntano direttamente alla finale di Istanbul.