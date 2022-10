Nota tattica di Sassuolo-Inter: Dzeko risponde da leader, non solo per i gol

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Sassuolo-Inter parliamo della prestazione di Edin Dzeko.



RISPOSTA IN CAMPO – Sassuolo-Inter era una partita che richiedeva una risposta da parte degli attaccanti di Inzaghi. In praticolare da Dzeko (vedi articolo). Quello che era il leader del reparto nello scorso anno, e in questa stagione invece ha tanto faticato a trovare una sua dimensione. Ecco, quando più c’era bisogno di lui il bosniaco ha risposto. Con una prestazione che è un segnale di presenza anche al di là dei due gol che hanno deciso la partita.

REGIA OFFENSIVA – In primo luogo, Dzeko è finalmente tornato a essere un riferimento per il gioco. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

Il numero 9 è riuscito a dare peso all’attacco dell’Inter. Risultando presente da area ad area. Una partita a tutto campo, da riferimento del gioco, come non gli riusciva da un po’. Per fare questo in primo luogo è servita la corsa: il bosniaco è risultato quinto per km percorsi con 10,435. Una prima testimonianza di buona condizione fisica. Vediamo la specifica dei tocchi di Dzeko.

PRESENZA IN AREA – Questa è la mappa, sempre da WhoScored:

In totale sono 48, quinto valore della squadra, con 27 passaggi di cui 19 realizzati (73%). Di questi 12 in avanti, a testimonianza di un ruolo da regista offensivo, col compito di ripulire i palloni e giocarli sui tagli dei compagni. Non sempre è riuscito, come testimoniano anche i 4 palloni persi, ma impegno e costanza vanno evidenziate. Soprattutto, Dzeko è entrato nelle giocate decisive della partita. Oltre ai due gol ad esempio da lui nasce l’azione del colpo di testa di Lautaro Martinez salvato da Consigli. Al suo attivo un’occasione da gol, un passaggio chiave, ma da sottolineare i 5 tiri, di cui 3 in porta. Una prestazione da 9 vero, con l’idea di puntare la porta e cercare il gol. Cioè tutto quello che è mancato all’attacco di Simone Inzaghi in tempi recenti.