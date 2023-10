Nota tattica di Inter-Benfica: Thuram bello e decisivo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Benfica parliamo della prestazione di Marcus Thuram.



UOMO DECISIVO – Nel momento della necessità, Marcus Thuram ha risposto presente. Dopo una prova di fisico e tecnica contro la Salernitana, il francese ha deciso il delicato incrocio di Champions League col Benfica. Mettendo in campo una notevole capacità di interpretare i momenti della gara.

PRIMA LA LOTTA POI LA CLASSE – La prestazione di Thuram, come di tutta l’Inter, è nettamente divisa tra primo e secondo tempo. Il numero 9 ha prima messo al servizio della squadra corsa e fisicità, per poi trovare gli spunti di qualità. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il francese è stato il riferimento offensivo dell’Inter. L’uomo più avanzato, quello a cui lanciare il pallone, a cui chiedere la lotta fisica. Si è fatto trovare in zona centrale, ma si è anche allargato cercando spazi per le ripartenze. Coprendo il campo mettendosi in proprio: dei suoi 7 dribbling, 6 sono arrivati nel primo tempo. Movimenti ad allargarsi sì, ma con sempre nel mirino l’area avversaria.

OCCASIONI CREATE E GOL DECISIVO – Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Thuram in totale ha messo insieme 31 tocchi, praticamente tutti dalla metà campo in su. Oltre a dare peso in area (4 tocchi, 2 tiri), il francese si è fatto vedere sul limite della stessa, mettendo a disposizione dei compagni le sue doti da rifinitore. Dei suoi 15 passaggi ne ha realizzati solo 8, mettendo però a referto 3 passaggi chiave, con una grande occasione creata (il palo di Lautaro Martinez). Poi, ovviamente, ha deciso la partita col gol dell’1-0. Una prova da attaccante vero e completo.