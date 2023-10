Jacobelli sicuro: «Inter-Benfica da 5-0! Ai lusitani è andata di lusso»

L’Inter ha vinto col Benfica solo 1-0, ma poteva finire con un margine molto più ampio. Jacobelli ne è sicuro e ne parla nel suo editoriale

DISARMANTE − Xavier Jacobelli analizza la vittoria dei nerazzurri: «Con un secondo tempo devastante, l’Inter ha demolito il Benfica e ha affiancato in testa al girone D la Real Sociedad che è andata a vincere a Salisburgo. Alla luce della splendida prestazione di San Siro, non è azzardato affermare che i vicecampioni d’Europa anche quest’anno andranno lontano in Champions League. Se la partita con le Aquile fosse finita 5-0 , il punteggio non sarebbe stato esagerato. Tali e tante sono state le occasioni create dagli uomini di Inzaghi, che sprizzano energia da tutti i posti e corrono a perdifiato, nonostante siano alla sesta partita in sedici giorni».

TABÙ − Il Benfica soccombe ancora, Jacobelli: «Capolista del campionato assieme al Milan, capolista del girone Champions con la Real Sociedad, Inzaghi si gode beato i primi giorni d’autunno. Forte di un’Inter che impone il proprio gioco, ne alliscia i suoi interpreti, schiude orizzonti sempre più rosei, in Italia e in Europa. Il Benfica, ancora a quota zero, non riesce a infrangere il tabù nerazzurro. Mai gli Encarnados hanno battuto l’Inter in tutte le competizioni in cui l’hanno affrontata. Dalla finale di Coppa dei Campioni del ‘65 agli ottavi di Coppa Uefa del 2003/04, ai quarti di finale dell’ultima Champions. E ieri sera al Benfica è andata ancora di lusso».

Fonte: Corriere dello Sport – Xavier Jacobelli