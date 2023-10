Pavard si conferma certezza: Inter compatta, ma c’è un rimpianto – TS

Pavard si conferma una certezza anche nell’esordio a San Siro, per lo più in Champions League! L’Inter è compatta, anche se resta un piccolo rimpianto.

CERTEZZA E RIMPIANTI – Benjamin Pavard, o Benji l’Interista come lui stesso si definisce, è stato impeccabile anche all’esordio a San Siro in occasione di Inter-Benfica. Fino a ieri il francese aveva giocato solo in trasferta, ma Simone Inzaghi non si è voluto privare di lui in un match così importante. È stato lui il grande investimento di mercato dei nerazzurri e sta pian piano diventando una certezza. D’altro canto è stato evidente un rimpianto, come ha scritto Tuttosport, che porta il nome di Anatolij Trubin decisivo soprattutto su Lautaro Martinez. Il portiere ucraino è stato a lungo seguito nel mercato estivo da Marotta e Ausilio, ma poi l’operazione non si è concretizzata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino