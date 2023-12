Il Napoli cerca di ritrovare la miglior forma col ritorno di Mazzarri

Il Napoli malgrado un inizio disordinato con Garcia è al quarto posto in classifica. Con Mazzarri la squadra cerca di ritrovare solidità e schemi puntando sul 4-3-3.

TATTICA – Walter Mazzarri nel suo ritorno al Napoli ha dichiarato di voler ristabilire l’identità tattica dell’anno dello scudetto. Il modulo di riferimento quindi è il 4-3-3, predicato con la ricerca del possesso palla e lo sfruttamento delle catene laterali. Importante il ruolo dei terzini, per le sovrapposizioni ma anche coi tagli in area. Il tecnico deve anche ridare alla squadra ordine e solidità in fase difensiva, anche se le prime uscite hanno mostrato solo i primi passi di questo processo.

STATISTICHE – Il reparto più efficace del Napoli è ancora l’attacco. I 26 gol segnati valgono il secondo miglior attacco della Serie A, ma per tiri a partita la squadra è prima con 17,9. Lo stile di gioco si basa sul possesso palla (primi in campionato per possesso col 58,5%), costruito attraverso passaggi corti (primi in campionato). Per tiri subiti gli azzurri sono terzi dietro a Inter e Juventus, e i 14 gol subiti valgono la sesta miglior difesa del campionato. In casa il Napoli ha subito tutte e 3 le sconfitte di questa stagione.

DETTAGLI – Natan è la novità della difesa del Napoli. Arrivato in estate, titolare come centrale di sinistra, ha dimostrato buona qualità nel gioco, infatti è terzo per passaggi medi e secondo per lanci lunghi. La sua scarsa esperienza invece si riflette nel fatto che è primo per falli. Giacomo Raspadori è diventato il riferimento dell’attacco in assenza di Victor Osimhen: terzo per tiri, quarto per dribbling, quinto per passaggi chiave, autore di 3 gol e 2 assist. Khvicha Kvaratskhelia malgrado le molte discussioni sul suo rendimento è l’uomo di riferimento della squadra. Primo per rendimento secondo WhoScored, attaccante con più passaggi medi, secondo per tiri a partita, quarto per passaggi chiave, primo per dribbling, primo per falli subiti.