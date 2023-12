Napoli-Inter, la vetta da riprendere in una delle trasferte peggiori

Napoli-Inter è il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Stasera alle 20.45 al Maradona c’è in palio ben più della vetta della classifica, dopo quanto successo venerdì.

RISPOSTA DA DARE – Napoli-Inter arriva al termine di un weekend iniziato malissimo, con il gol vittoria della Juventus al 94′. Un risultato che obbliga la squadra di Simone Inzaghi a fare altrettanto, per non ricevere l’aggancio o peggio ancora il sorpasso degli eterni rivali. E non sarà certo facile, perché in casa del Napoli i successi mica sono una passeggiata di salute: in Serie A appena uno negli ultimi venticinque anni, parziale dove in aggiunta ce ne sono stati due (uno ai rigori) in Coppa Italia. Una sfida contro i tabù dell’Inter, oltre che contro il grande (e non certo rimpianto) ex Walter Mazzarri al ritorno al Maradona dopo oltre dieci anni. Ma che bisogna battere, per continuare a inseguire il titolo.

REAZIONE CERCASI – Napoli-Inter è la terza trasferta in una settimana, dopo due pareggi nelle precedenti. Se contro la Juventus la prestazione non è certo stata delle migliori, col Benfica si sono viste rotazioni con risposte solo nella ripresa, dopo un primo tempo da incubo. E aver rimontato da 3-0 a 3-3, pur senza vincere, non è da sottovalutare. Ora tornano i titolarissimi (o quasi, viste le assenze di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard), per fare in modo che ci sia il meglio possibile per il big match. Anche perché dall’altra parte il Napoli dovrebbe ripresentare titolare Victor Osimhen per la prima volta dopo l’infortunio, e non può fare sconti avendo già perso tanti punti. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Napoli-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.