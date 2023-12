Napoli-Inter, dal Benfica Inzaghi conferma solo la difesa! Bastoni no rischi – CdS

Per Napoli-Inter di stasera Inzaghi non ha voluto rischiare Bastoni: la difesa sarà la stessa vista all’opera contro la Juvenus. Ma, scrive il Corriere dello Sport, con i tre dietro come unici superstiti della trasferta di Lisbona.

LE CONFERME – Simone Inzaghi cambia difesa per Napoli-Inter rispetto al Benfica, ma solo a livello tattico. Nel senso: giocheranno Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, che erano i tre visti una settimana fa con la Juventus, ma col numero 36 che torna terzo centrale dopo che a Lisbona aveva giocato esterno destro. Non c’è quindi Yann Bisseck rispetto a quattro giorni fa, ma il terzetto difensivo di stasera è l’unica conferma rispetto alla Champions League. Cambiano poi tutti gli altri, dal ritorno di Yann Sommer fino alla coppia Thuram-Lautaro Martinez. Darmian-de Vrij-Acerbi, pur non con la stessa disposizione, in Napoli-Inter saranno gli unici superstiti della formazione che in novanta minuti è crollata e risorta in coppa. Acerbi, peraltro, unico di questi ad aver fatto novanta minuti. Questo anche per l’assenza di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, con il difensore azzurro che però è vicino al ritorno. Avrebbe anche potuto giocare Napoli-Inter, ma Inzaghi ha preferito non portarlo per evitare rischi dopo l’infortunio al polpaccio: farà una settimana completa in gruppo in vista dell’Udinese sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia