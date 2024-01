Mkhitaryan già eroe di Fiorentina-Inter: ora un compito cruciale

Nella scorsa stagione Henrikh Mkhitaryan si è ritagliato il ruolo di eroe in Fiorentina-Inter. Sua la zampata decisiva in pieno recupero per la vittoria al Franchi con il punteggio di 3-4, in una gara rocambolesca. Domani, per lui, previsto un compito speciale.

MENTORE – Quando si parla di Fiorentina-Inter, non si può ricordare l’ultimo precedente giocato a Firenze tra le due squadre. Un 3-4 nel quale successe di tutto e dove fu cruciale l’apporto di Henrikh Mkhitaryan. Doppietta e centro in pieno recupero per regalare una vittoria in una gara che sembrava maledetta. Domani l’armeno avrà ancora una volta un ruolo da protagonista e un compito importantissimo. Unico membro, di fatto, del centrocampo titolare di Simone Inzaghi, sarà proprio Mkhitaryan a dover fungere da “mentore” con la sua esperienza soprattutto per Kristjan Asllani. L’albanese prenderà infatti il posto di Hakan Calhanoglu in una posizione di campo delicata e per questo servirà a supporto tutta l’esperienza di Mkhitaryan, oltre alle sue abilità in fase difensiva.