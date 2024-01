Napoli-Inter Women 2-3, pagelle: Magull-Magool 8! Tomter 4

L’Inter Women ha vinto 2-3 sul campo del Napoli al Piccolo. Rimonta nerazzurra tutta nella ripresa. Le pagelle di Napoli-Inter Women, quattordicesima giornata di Serie A Femminile.

SARA CETINJA 6,5: Se l’Inter nel primo tempo resta in vita lo deve sicuramente al suo portiere, che tiene a galla il risultato più volte. Attenta e brava.

Napoli-Inter Women, pagelle – DIFESA

ANDRINE TOMTER 4: Inizio di shock di partite del difensore di Guarino, che perde palla in difesa per la pressione di Del Estal e regala il gol a Corelli per lo 0-1. Fatica a riprendersi. Esce all’intervallo per Polli.

LISA ALBORGHETTI 6: Soffre nel primo tempo la velocità del duo Corelli-Del Estal così come tutta la difesa dell’Inter. Meglio nella ripresa.

KATIE BOWEN 6: Non è una giornata positiva, soprattutto nel primo tempo per l’Inter. La neozelandese così come le compagne fatica. Nella ripresa si riprende, giocando anche bene.

Napoli-Inter Women, pagelle – CENTROCAMPO

CHIARA ROBUSTELLINI 6: Gioca prima da esterno tutto fascia nel 3-5-2, poi nella ripresa si abbassa a terzino quando Guarino mette l’Inter a quattro. Buona partita.

LINA MAGULL 8: Mette subito una discreta qualità la giocatrice proveniente dal Bayern Monaco. Primo temo così così, poi nella ripresa si prende in mano la squadra. In sette minuti ribalta tutto, il primo gol è un capolavoro. Classe.

JUNGE PEDERSEN 6,5: In mezzo al campo dà quantità e qualità. Nel primo tempo, è la meno peggio dell’Inter, poi nella ripresa detta ordine e organizzazione.

IRENE SANTI 6: Sfortunata la centrocampista milanese, che inizia bene in mezzo al campo, ma poi è costretta ad uscire per un problema alla caviglia.

DAL 25’ HENRIETTA CSISZAR 6,5: Ottimo impatto di Csiszar, costretta ad entrare a freddo dopo il problema a Santi. Dinamica sin da subito e anche nella ripresa dà il suo apporto alla rimonta.

BEATRICE MERLO 6: Meno dinamica del solito, ma più attenta a difendere il suo lato. Mette il cross da cui nasce il gol del pari di Magull.

DALL’84’ PANDINI SV

Napoli-Inter Women, pagelle – ATTACCO

MICHELA CAMBIAGHI 5,5: Non è la solita Cambiaghi, fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Bacic. Non riesce ad incidere.

DAL 67’ HALEY BUGEJA 6: Prova ad aiutare la squadra a portare a casa l’ottimo e pesante risultato. La maltese è in crescita.

AGNESE BONFANTINI 6,5: Poteva avere lo stesso voto di Cambiaghi, ma nella ripresa è tutta un’altra giocatrice. Entra con grande piglio e il secondo gol è il 90% merito suo. Esce nel finale per Pandini.

DAL 46’ ELISA POLLI 7: Dà brio all’attacco dell’Inter e favorisce anche per questo il ribaltone della sua squadra. All’83’ chiude i giochi. Un fattore per l’Inter!

Il voto in panchina – COACH

RITA GUARINO 7: La sua Inter non va nel primo tempo e nella ripresa senza mezzi termini cambia modulo e anche il modo di attaccare della squadra. Polli entra e chiude col 3-1, Magull fa doppietta. Bene così!