Torino-Inter Primavera 0-0: finisce in parità, Chivu in vetta (LIVE)

Torino-Inter è la partita valida per la giornata numero diciannove del Campionato Primavera 1, precisamente la seconda del girone di ritorno. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Appuntamento allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano.

RILEGGI IL LIVE TORINO-INTER PRIMAVERA 0-0

L’Inter Primavera torna a casa dalla partita contro il Torino con un punto. 0-0 il risultato tra le due compagini, protagoniste di una partita di grandissima intensità ma senza particolari emozioni. Zero gol, Raimondi e Abati poche volte coinvolti in parate importanti. La distanza dal secondo posto rimane di quattro punti, manca l’allungo definitivo Cristian Chivu.

90+5′ FINISCE LA PARTITA.

90+2′ Dentro Perciun per Silva, Scurto ha finito i cambi ora.

90+1′ Espulso un membro della panchina dell’Inter per proteste eccessive.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Entrano Mosconi e Matjaz per Di Maggio e Stabile.

88′ TRAVERSA DEL TORINO! Njie tira, Dalla Vecchia respinge in area e colpisce la traversa.

84′ Poco più di cinque minuti alla fine della gara, ancora 0-0 tra Torino ed Inter Primavera.

80′ Casali vede l’inserimento di Dalla Vecchia, sbarra la strada Stante in scivolata.

78′ RAIMONDI RESPINGE LA PUNIZIONE DI FRANZONI! Ottima risposta in corner del portiere.

76′ Stabile prende un giallo per un fallo al limite del calcio di rigore. Franzoni guadagna una punizione pericolosissima.

74′ Cocchi viene ammonito.

73′ Paolo Raimondi è accorto sul tiro a giro di Longoni deviato. Il portiere dell’Inter non si fa beffare in mezzo alla mischia.

71′ Cambi per Inter e Torino: dentro Longoni per Ciammaglichella, Franzoni per Gabellini. Per i nerazzurri invece entra Miconi al posto di Aidoo.

70′ L’Inter spreca un contropiede, Kamate sbaglia il passaggio ad imbucare De Pieri.

68′ ANCORA DI MAGGIO! Arriva al momento giusto in area di rigore, tira di prima su assist di De Pieri ma Abati è attento e para.

67′ KAMATE SFIORA LA RETE! Tiro di destro a incrociare, che però si avvicina al palo senza prendere la porta.

66′ Fuori Quieto dentro Owusu, fuori anche Berenbruch per De Pieri.

65′ Dellavalle calcia la punizione e colpisce Di Maggio sullo stomaco. Pericolo scampato.

63′ Zanchetta commette un errore grossolano a centrocampo, fa ripartire il contropiede di Njie che viene fermato da Aidoo. Ammonito il terzino.

62′ Mike Aidoo chiude in scivolata Njie che stava arrivando davanti alla porta. Il terzino evita a Raimondi un intervento difficile.

60′ Doppio cross di Cocchi dalla fascia sinistra, nessun pericolo dalle parti di Abati.

58′ 2/3 della partita quasi conclusi, il Torino attacca in questi minuti e l’Inter regge bene.

53′ Tantissima confusione in mezzo al campo, tantissimi errori da ambo le parti. Momento di transizione nella gara.

48′ Gabellini prova la conclusione dai 18 metri su appoggio di Ciammaglichella. Para Raimondi.

46′ Fuori Dell’Aquila, dentro Savva per il Torino.

14.04 INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Il primo tempo della partita del Valentino Mazzola di Orbassano finisce con il risultato di 0-0. Pareggio a reti bianche in una gara condotta per ora ad alti ritmi ma senza particolari occasioni. L’unica chance è stata quella di Cocchi di testa su cross di Berenbruch sul secondo palo, Abati si è fatto trovare pronto. A fra un quarto d’ora per il LIVE del secondo tempo di Torino-Inter Primavera.

45+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Un minuto di recupero.

43′ Berenbruch colpito duro mentre cercava di crossare. Intervento di Muntu da cartellino arancione, non riceve neanche il giallo.

41′ Kamate continua a sbagliare anche i più semplici tocchi. Momento no per l’esterno.

38′ Zanchetta tira letteralmente una ciabatta, colpendo sia il campo che il pallone. Abati deve solo aspettare il pallone arrivare.

35′ Francesco Stante imperioso su Njie fa ripartire l’azione, conclusa poi da Quieto con un tiro centrale e parato tranquillamente da Abati.

31′ Dell’Aquila prova a sterzare dentro l’area, Stabile è ancora perfetto in chiusura. Che partita del giocatore nerazzurro!

29′ Sarr combatte in area di rigore, appoggia a Berenbruch che tira in modo pessimo. La palla finisce lentissima sul fondo.

27′ Abati sbaglia palla al piede, Kamate però sbaglia il passaggio e il Torino si salva nonostante la porta sguarnita.

23′ CHE OCCASIONE PER L’INTER! Cross a rientrare di Berenbruch sul secondo palo, Cocchi di testa a colpo sicuro trova un fantastico Abati. Sarr sulla ribattuta commette fallo e gli viene annullato il gol.

19′ Stabile chiude una verticalizzazione precisa per Gabellini. Giocata perfetta del difensore, che non si fa beffare dalla palla alle sue spalle.

17′ KAMATE SPRECA! Grande occasione per l’esterno dell’Inter, che colpisce di fronte piena sul cross di Quieto e non inquadra la porta.

15′ L’Inter difende molto bene la fase offensiva estremamente efficace nelle ultime giornate del Torino. Per ora zero occasioni concesse.

11′ Stabile tira una mina dalla distanza e sfiora la rete sorprendendo Abati. Ottima parata del portiere!

8′ Gabellini prova il tiro dai venti metri, ma Paolo Raimondi non corre nessun pericolo. Ricomincia l’Inter dal basso.

6′ Altra conclusione dell’Inter, stavolta con Quieto che però non impensierisce Abati. Parata semplice per l’estremo difensore granata.

3′ Di Maggio costruisce sulla fascia e dà la palla a Berenbruch, che dal limite manda a lato. Inter aggressiva fin da subito.

2′ Pubblico delle grandi occasioni al Valentino Mazzola di Orbassano. Il Torino non perde da otto partite consecutive.

13 INIZIA LA PARTITA.

12.59 Le squadre sono già in campo. Minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Gigi Riva.

12.58 Milan-Roma è finita in pareggio, l’Inter Primavera ha la possibilità di salire ulteriormente a +6 in classifica dal secondo posto.

12.40 Manca poco all’inizio della partita. Diciannovesima giornata alle ore 13, di seguito le formazioni ufficiali delle squadre:

Torino: Abati; Dell’Aquila, Silva, Azevedo, Dellavalle, Gabellini, Muntu, Marchioro, Ciammaglichella, Njie, Della Vecchia.

In panchina: Bellocci, Casali, Maharai, Rettore, Savva, Perciun, Longoni, Bonadiman, Di Paolo, Keita, Franzoni.

Allenatore: Giuseppe Scurto

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Zanchetta, Berenbruch; Quieto, Sarr, Kamate.

In panchina: Tommasi, Owusu, Spinacce, Maye, Miconi, Mazzola, Diallo, Alexiou, Mosconi, Matjaz, Ricordi, De Pieri, Zarate Hidalgo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Su Inter-News.it puoi seguire la cronaca live integrale di Torino-Inter Primavera, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post partita oltre a tutte le altre informazioni. A seguire le informazioni su come seguirci.