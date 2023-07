Mbappé e la ‘folle’ voce sull’Inter: ricordi romantici e altri 2 esempi!

Mbappé è l’ultima “follia” di calciomercato della giornata con l’accostamento all’Inter giunto direttamente dalla Francia. Certo, non male come sogno di mezza estate ma la dura realtà dice ben altro

Kylian Mbappé è il desiderio calcistico di mezzo mondo, anche di chi sa di non poterselo permettere. Un dolce sogno di mezza estate che tale rimarrà per l’Inter, una delle ultime squadre accostate al francese. Beh certo, la voce proveniente direttamente dalla Francia oltre che poco realistica è anche piuttosto folle e curiosa ma il calciomercato è anche questo. In altri tempi forse il tifoso nerazzurro ci avrebbe creduto, avrebbe sognato sul serio di ritrovarsi a San Siro di fronte al calciatore attualmente più forte al mondo. Tempi ormai lontanissimi per chi deve fare i conti con la sostenibilità e l’autofinanziamento.

Mbappé come Messi e Modric: voci che fanno sorridere ma anche riflettere

Non è la prima volta che un super campione viene accostato all’Inter, negli ultimi anni infatti è successo almeno due volte: vale a dire con Lionel Messi e Luka Modric. Se con l’argentino nessuno è caduto in inganno, con il croato del Real Madrid qualcosa nel tifoso interista si era smosso. Un barlume di speranza, una lucida illusione ma pur sempre qualcosa che tiene viva l’essenza del tifoso nerazzurro, per sua natura sempre pronto a sognare. Da qualche tempo a questa parte la disillusione ha preso il sopravvento e le motivazioni sono ovvie e scontate. La passione però non manca mai, come dimostrano i numeri allo stadio nonché dell’ultima campagna abbonamenti. E allora aggrappiamoci a quella e alla speranza di tempi migliori. Non ci sarà un Ronaldo bis, per ora, ma un giorno chissà…