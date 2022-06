Lukaku sogna il ritorno in Italia. Ma l’Inter (con Dybala) può farne a meno

Romelu Lukaku spinge per un ritorno all’Inter, squadra che più di tutti ha esaltato le qualità dell’attaccante belga. Ma i nerazzurri, in caso di arrivo di Dybala, potrebbero tranquillamente fare a meno del numero 9 del Chelsea

INDISPENSABILE? – C’era una volta il Romelu Lukaku dell’Inter, un attaccante capace di scardinare le difese e contribuire, in maniera pesante, alla conquista di uno scudetto che mancava da ben 11 anni. Di quel Lukaku, quello di oggi, sembra essere un lontano parente: il belga, visto a Londra col Chelsea, ha fatto una fatica enorme a creare il feeling giusto con ambiente ed allenatore tanto che, a meno di un anno di distanza, il calciatore spinge per riabbracciare l’Italia ed i colori nerazzurri. Ma il belga sarebbe ancora indispensabile per l’Inter?

DIFFICILE – La storia, per ovvie ragioni, non si scrive con i sé e con i ma. Tuttavia, se come sembra, l’Inter accoglierà Paulo Dybala in rosa, l’utilità dell’attaccante belga nell’11 di Inzaghi comincia a venir meno. Lautaro Martinez, infatti, ha dimostrato di poter essere il terminale offensivo di una squadra dagli obiettivi importanti e, con l’arrivo della “Joya” a Milano, il suo rendimento sotto porta potrebbe crescere ulteriormente. A pesare, inoltre, è l’aspetto economico: l’arrivo di Lukaku, partito la scorsa estate per 115 milioni, è molto complicato e, l’impressione è che, per arrivare al belga, sia obbligatorio il sacrifico di uno dei pezzi da 90′ della rosa. Ne vale davvero la pena?