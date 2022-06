VIDEO – PSG in pressing per Skriniar: Inter ha già pronto il sostituto (e non solo)

Il futuro di Milan Skriniar agita più i tifosi dell’Inter che la dirigenza, già al lavoro da tempo per trovare il sostituto. Il pressing del Paris Saint-Germain per il difensore slovacco potrebbe sbloccare il mercato nerazzurro anche in entrata. Inter al lavoro non solo per completare la difesa. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).