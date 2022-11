Lukaku, Inter attenta: possibilità di forzare i tempi con il Belgio

L’Inter segue con attenzione i progressi di Romelu Lukaku in vista del suo esordio ai Mondiali. L’attaccante belga è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare, ma secondo il Commissario Tecnico Roberto Martinez avrebbe quasi intenzione di forzare i tempi per il rientro.

SECONDA O TERZA? – L’Inter tiene d’occhio da vicino Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha voglia di tornare in campo e scalpita per essere il prima possibile in campo ai Mondiali. A confermarlo anche il Commissario Tecnico Roberto Martinez, che ha sottolineato come il numero 90 nerazzurro si senta già pronto per esserci per la seconda partita, quella contro l’ex compagno in nerazzurro Achraf Hakimi e il suo Marocco (vedi articolo). La preoccupazione, chiaramente, c’é. Lukaku ha già forzato una volta per il suo rientro in campo con l’Inter ed è finito con l’infortunarsi nuovamente. Un errore da non ripetere. Tutto, però, potrebbe dipendere da come il Belgio arriverà alla seconda partita del girone, dopo l’esordio con il Canada.