FOTO – Eto’o carica il Camerun di Onana: si avvicina l’esordio ai Mondiali

C’è anche un po’ di Inter passata e futura nel Camerun, pronto all’esordio ai Mondiali. Ovvero il portiere André Onana e il presidente della Federcalcio Samuel Eto’o. Che carica i suoi in vista di giovedì.

PRONTI – Il Camerun di André Onana è pronto all’esordio ai Mondiali. Giovedì, ore 11 italiane, è infatti in programma la partita contro la Svizzera. A caricare la nazionale ci ha pensato l’ex Inter Samuel Eto’o, ora presidente della Federcalcio camerunese. E lo ha fatto con un post sui suoi canali social ufficiali: “Pronti a ruggire? Mancano due giorni“.

Are you ready to roar? 🦁 2 days to go 🇨🇲 #QatarWorldCup #AllezLesLions #TeamCameroon pic.twitter.com/ROn07lv4HH

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) November 22, 2022