Lukaku, Inter attende la sua ancora di salvezza! Occhio a non esagerare

Lukaku dopo la sosta per le Nazionali tornerà a disposizione di Inzaghi in occasione di Inter-Roma. Il suo ritorno, già attesissimo, adesso viene vissuto come una vera e propria ancora di salvezza. Niente di più sbagliato

ANCORA DI SALVEZZA – Romelu Lukaku sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il centravanti belga, assente da diverse partite, farà il suo ritorno in campo sabato 1 ottobre a San Siro in occasione di Inter-Roma. Il suo ritorno era già molto atteso dall’ambiente e dai tifosi, ma dopo la sconfitta con l’Udinese viene vissuto come una vera e propria ancora di salvezza. Certamente la sua presenza permette di avere qualche alternativa in più, ma se il gioco latita e la confusione regna nemmeno il belga potrà farci più di tanto.

SCOSSA – Sicuramente l’Inter ha bisogno di una scossa sotto tutti i punti di vista: gol, gioco, leadership e Lukaku è in grado di poter fare il suo. Insieme a lui servono però altri leader, quelli riconosciuti da squadra e tifoseria: per esempio Nicolò Barella, Marcelo Brozovic (vedi focus) e Milan Skriniar. Serve il collettivo insomma, quello che fino alla scorsa stagione ha fatto la differenza. Anche Inzaghi ha bisogno di Lukaku ma attenzione a non caricare eccessivamente le spalle del gigante belga perché i problemi non si risolvono così.