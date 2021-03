Lukaku e il pericolo giallo: il belga è in diffida, Conte come lo gestirà?

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Guardando il calendario Conte per Parma-Inter deve valutare la situazione di Lukaku. Il belga infatti è in diffida. E lunedì c’è l’Atalanta.

GIOCARE O NON GIOCARE? – Lukaku è il giocatore più in forma di un’Inter decisamente in forma. Probabilmente il belga in questo momento è il singolo più in forma dell’intera Serie A. Impensabile farlo uscire dai titolari. Con un piccolo ma. Perché l’attaccante nerazzurro è diffidato. E questo può portare a qualche riflessione.

PERICOLO GIALLO – Lukaku è a quota quattro ammonizioni in questo campionato. Arrivate contro Lazio, Napoli, Roma e ancora Lazio. Un ulteriore cartellino lo costringerebbe quindi a un turno di squalifica. Vista l’importanza del belga nel gioco di Conte e la sua condizione sarebbe un’assenza non da poco. Col Parma quindi il tecnico potrebbe persino valutare una sua assenza.

BIG MATCH IN VISTA – Il perché è presto detto. Il calendario dell’Inter dopo la sfida di giovedì con gli uomini di D’Aversa prevede lunedì un big match. Con l’Atalanta. E in quella partita avere o non avere Lukaku cambia molto. Chiaramente il numero nove può gestirsi col Parma, come ha fatto contro Milan (con l’aggravante della questione Ibrahimovic) e Genoa. Ma Conte potrebbe scegliere di evitare ogni rischio a priori. Mettendo in campo Sanchez.