Parma, tante assenze in attacco: D’Aversa recupera PellÃ¨: subito titolare?

Parma, tante assenze in attacco: D’Aversa recupera Pellè: subito titolare?

Graziano Pellè

Parma, diverse assenze in attacco tra questi Gervinho, Inglese e ultimo su tutti anche Cornelius. Roberto D’Aversa potrebbe convocare Graziano Pellé che si candida addirittura per una maglia da titolare.

SUBITO TITOLARE – Parma pronto ad affrontare l’Inter giovedì anche se come già noto da tempo Roberto D’Aversa dovrà fare i conti con l’amico Conte con qualche infortunato di troppo, soprattutto in attacco. Dopo Gervinho e Roberto Inglese, in settimana il tecnico ha perso anche Andreas Cornelius (lesione di primo grado). Anche il giovane Joshua Zirkzee non è al meglio. Graziano Pellè, che ieri si è allenato con il resto della squadra, potrebbe essere recuperato e addirittura lanciato titolare vista l’emergenza. Se così non fosse, spazio ancora a Yann Karamoh nel ruolo inedito di centravanti. Man e Mihaila a supporto del calciatore francese.