L’Inter e le ‘solite’ difficoltà nel mercato in uscita. Due le situazioni urgenti

L’Inter è in difficoltà nel mercato in uscita. Fra le questioni da “sistemare” due sono le più urgenti: quelle relative ad Alexis Sanchez ed Andrea Pinamonti

USCITE – L’Inter, dopo un giugno di fuoco sul mercato in entrata, si prepara anche a lavorare sulle uscite. Non senza patemi d’animo però. Perché dopo aver salutato Vidal, approdato al Flamengo, il mercato in uscita è entrato in una fase di stallo. L’affare Skriniar-PSG non sembra in dirittura d’arrivo (vedi articolo) e, ad Appiano Gentile, restano ancora diversi esuberi fra cui spiccano Sanchez e Pinamonti. Il cileno, al momento, non ha ricevuto offerte congrue: per accelerare la sua partenza sarà necessaria, presumibilmente, una corposa buonuscita. Anche la situazione relativa ad Andrea Pinamonti è ferma: l’attaccante, conteso da Monza, Atalanta e Sassuolo, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Inoltre, i club sopracitati, al momento non sembrano essere in grado di accontentare le richieste dell’Inter che, per lasciare partire l’attaccante, vuole incassare almeno 20 milioni. Soldi che verrebbero reinvestiti, presumibilmente, per l’approdo di Bremer in nerazzurro.

TEMPO – Servirà, quindi, essere pazienti. Il mercato in entrata dell’Inter non è ancora finito: al netto della possibile uscita di Skriniar, i nerazzurri dovranno fare almeno un colpo in difesa(Bremer) e, con le uscite nel reparto offensivo, anche uno in attacco (Dybala).