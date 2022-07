Skriniar, stallo Inter-PSG. Ed il club francese lavora ad un’alternativa – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport si vive una situazione di stallo per il passaggio di Skriniar dall’Inter al PSG. Ed il club francese, intanto, lavora ad un’alternativa

ATTESA – Milan Skriniar è uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce Tuttosport, però non è ancora arrivato il tanto atteso rilancio del club francese che, per lo slovacco, è fermo sull’offerta da 60 milioni bonus compresi (53 + 7, ndr) con l’Inter che, invece, vuole incassarne almeno 65. In questa situazione di stallo, i transalpini, hanno cominciato a lavorare ad una possibile alternativa: Koundé, difensore francese in forza al Siviglia. Secondo il quotidiano, però, è possibile che il PSG già la prossima settimana possa tornare alla carica per Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi